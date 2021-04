Apple koopt voor 90 miljard eigen aandelen in

De techreus Apple kwam woensdag met resultaten over de eerste drie maanden van het jaar en die waren beter dan analisten hadden verwacht. Daardoor kan de technologie-gigant zijn aandeelhouders flink in de watten leggen. Het dividend gaat met 7 procent hoger tot 0,22 dollar en het bedrijf gaat voor liefst 90 miljard dollar eigen aandelen opkopen.

De winst per aandeel steeg tot 1,40 dollar, terwijl de consensusverwachting maar op 0,99 dollar lag.

winst per aandeel

De winst per aandeel steeg tot 1,40 dollar, terwijl de consensusverwachting maar op 0,99 dollar lag. Ook de omzet ging een stevige 54 procent hoger tot 89,58 miljard dollar, terwijl de markt een omzet van 77,35 miljard voorzag.

iPhone

Het belangrijkste product van Apple, de iPhone, zag de verkoop met 65,5 procent stijgen tot 47,94 miljard dollar. Ook die toename was veel groter dan analisten voorzagen. De verkopen van de smartphone werden gestuwd door de lancering van de iPhone 12 vorig jaar.

Voorts stegen de verkopen van de Mac (+70%) en iPad (+78%) fors, onder andere door de ongekende switch naar thuiswerken en -leren tijdens de coronapandemie. Maar de sterke resultaten suggereren ook dat deze trend zich kan doorzetten nu steeds meer economieën heropenen. Of zoals CEO Tim Cook het zegt: 'Dit kwartaal weerspiegelt zowel de duurzame manieren waarop onze producten onze gebruikers hebben geholpen, als het optimisme dat consumenten lijken te voelen voor de betere dagen die voor ons liggen.'

'We behaalden omzetrecords in al onze geografische segmenten en zagen een dubbelcijferige groei in al onze productcategorieën', zei financieel directeur Luca Maestri. 'Die resultaten leverden een operationele kasstroom van 24 miljard dollar op.'