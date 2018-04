Apple krijgt klap op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen het weekend in gegaan. Vooral het aandeel Apple leverde flink in, na sombere analistenrapporten over de techreus.

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lager op 24.462,94 punten. De breder samengestelde S&P 500 leverde 0,9 procent in, tot 2670,14 punten, en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,3 procent op 7146,13 punten.

Apple was met een min van 4,1 procent verreweg de grootste verliezer in de Dow. Diverse analisten zijn met uiterste voorzichtige voorspellingen over onder meer de verkoop van de iPhone gekomen. Morgan Stanley paste zijn prognoses neerwaarts aan nadat de chipbakker Taiwan Semiconductor donderdag had gewaarschuwd voor een zwakkere smarpthoneverkoop.

Het steraandeel haalde in zijn kielzog de brede technologiesector onderuit. Mogelijk waren er ook wat winstnemingen in afwachting van een belangrijke resultatenweek in de techsector. Zowel Alphabet , Facebook , Intel als Microsoft publiceren volgende week kwartaalcijfers.

Een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump zorgde ook voor wat beroering in de oliesector. Trump liet weten kunstmatig hoge olieprijzen niet langer te accepteren.