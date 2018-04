Apple-leverancier onderuit

ams boekte in het eerste kwartaal 452 miljoen dollar omzet, 147 procent meer dan vorig jaar. Maar voor het tweede kwartaal is het bedrijf een pak minder optimistisch.

De omzet zal vermoedelijk met slechts 10 à 25 procent groeien tot 220-250 miljoen dollar terwijl analisten gemiddeld rekenden op 372 miljoen dollar. Bovendien zal de winstmarge ver onder nul duiken. Beleggers zijn na de hoge vlucht in 2017 not amused: het aandeel tuimelt in Zürich 13 procent.