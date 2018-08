Apple nadert als eerste kaap van 1.000 miljard dollar

Als de koers van Apple naar 203,45 dollar klimt , is de kaap van 1.000 miljard bereikt . Al stippen sommige analisten aan dat dat nog meer moet zijn, aangezien de onderneming bij de vleet eigen aandelen opkoopt om ze te vernietigen. De voorbije zes jaar kocht Apple gemiddeld 1,3 procent van het aantal uitstaande aandelen in. Hoe minder aandelen er zijn, hoe meer die waard moeten worden om de kaap van 1.000 miljard te bereiken.

Niet de eerste

Apple is trouwens niet het allereerste bedrijf ter wereld dat de magische grens van 1.000 miljard dollar marktwaarde overschrijdt. In 2007 lukte het Chinese staatsoliebedrijf PetroChina daar ook heel even in, om nadien 80 procent te crashen. Het gros van die aandelen was echter niet vrij verhandelbaar, en de handel was toen zwaar gereglementeerd.