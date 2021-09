Apple op record in aanloop naar iPhone 13

Dat is mede te danken aan het zwaargewicht Apple , dat tot 0,7 procent hoger trekt en met 154,63 dollar een recordkoers aantikte. Dat geeft Apple na een run van 24 procent over de voorbije drie maanden een duizelingwekkende beurswaarde boven 2.500 miljard dollar. Geen enkel ander bedrijf kan dat zeggen.

Het aandeel van CEO Tim Cook krijgt steun van een positief rapport van Dan Ives, een analist van het beurshuis Wedbush, dat al drie jaar ‘bullish’ is. Op basis van informatie bij Aziatische toeleveranciers gaat Ives ervan uit dat de lancering van de nieuwste iPhone 13 een ‘normaal’ verloop zal kennen ondanks de bekende perikelen in de aanbodketen. ‘Het ziet ernaar uit dat de iPhone 13 35 à 45 procent van de iPhone-productie zal vertegenwoordigen in het derde kwartaal.’