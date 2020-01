Aramco noteert al tien procent onder zijn piek

Het aandeel heeft onder andere te lijden onder het slechtere beurssentiment in opkomende markten. Dat is het gevolg van de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eind vorige week pleegden de VS een aanslag op de Iraanse generaal Qassem Soleimani . Afgelopen weekend reageerde Iran daarop door het nucleaire akkoord op te zeggen . Door de toegenomen onzekerheid staat de belangrijkste Saoedische beursgraadmeter, de Tadawul, 2,3 procent lager sinds het begin van dit jaar.

Nieuwe aanval

Maar er spelen ook andere zorgen bij beleggers. Saoedi-Arabië is een grote rivaal van Iran in de regio en is een bondgenoot van de VS. De toegenomen spanningen tussen Iran en de VS maken beleggers angstig dat er mogelijk nog een aanval komt op de olie-infrastructuur van het land. Vorig jaar werd er een aanslag gepleegd op een olie-installatie van Aramco, waardoor een deel van de productie stilviel. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zat Iran achter de aanslag.