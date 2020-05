ArcelorMittal onderuit na kapitaalronde tegen bodemprijs

ArcelorMittal heeft afgelopen nacht zijn gisteren aangekondigde private kapitaalronde afgerond. De staalreus gaf voor 750 miljoen dollar nieuwe aandelen uit tegen 9,27 dollar per stuk, omgerekend 8,57 euro. Het aandeel was maandag na de mededeling al 16 procent lager getuimeld naar 8,626 euro. Dinsdag krijgt het aandeel een klap van 7 procent tot 8 euro.

Daarnaast gaf ArcelorMittal voor 1,25 miljard dollar driejarig achtergesteld schuldpapier uit met een coupon van 5,5 procent, die tegen minimum 9,27 dollar verplicht om te zetten zijn in aandelen. De staalgroep, keihard getroffen door de wereldwijde covid-19 crisis, zegt met de opbrengst versneld de schuldenberg te willen aflossen.

Rommel

Dat ratingbureau Moody's vrijdagavond de kredietscore voor het Arcelor-papier verlaagde van Baa3 tot Ba1 speelde waarschijnlijk een rol bij de beslissing. De 'downgrade' is maar één trapje maar zet het papier nu wel in de categorie 'rommel'. Veel vermogensbeheerders mogen niet in zo'n 'speculatief' papier beleggen en dus dreigt de lagere kredietscore de (her)financiering van de schulden een stuk duurder te maken.