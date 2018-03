ArgenX en Melexis strijden om volgende Bel20-ticket

Wanneer Ablynx binnenkort van de beurs verdwijnt, is er een opvolger nodig in de Bel20. Argenx en Melexis liggen op vinkenslag.

Aandelen die doorstoten tot de Bel20, het kransje Brusselse steraandelen, genieten meer belangstelling. Plots vallen ze binnen het werkgebied van meer beleggingsprofessionals, vaak met diepe zakken.

Enkele passieve beleggers, zoals de Bel20-tracker van Lyxor of het schaduwfonds van KBC Multi Track Belgium , worden zelfs verplicht te investeren in nieuwkomers. Het aandeel wordt zichtbaarder en vaak ook vlotter verhandelbaar door die extra aandacht.

Topkandidaten

Schermvullende weergave De ondergrens voor nieuwkomers is de stand van de Bel20 (in punten) maal 300.000 euro, en beweegt dus mee met het beurssentiment. ©Mediafin

Bijna een jaar lang zag het ernaar uit dat die eer te beurt zou vallen aan de chipfabrikant Melexis . Pas na Nieuwjaar zoefden twee biotechaandelen rakelings voorbij de West-Vlaamse trots. De beurskoers van ArgenX maakte een kattensprong dankzij goede testresultaten. Kort daarna volgde een uitgifte van nieuwe aandelen. Voor Ablynx volstond een dubbel overnamebod voor een nominatie als een van de twintig belangrijkste aandelen.

Het laatste bod, van het Franse Sanofi , is bijna zo goed als een garantie dat Ablynx over enkele weken of maanden van de beurs verdwijnt. Als dat gebeurt voor de laatste vrijdag van mei, zal de Bel19 in juni aangevuld worden met een opvolger. Zo niet is het wachten tot de berekening van eind augustus voor een herschikking in september.

De cijfers

Het belangrijkste criterium om tot de Bel20 te mogen toetreden is de totale waarde van alle aandelen van een bedrijf, die niet in vaste handen zitten. Volgens dat criterium ligt Argenx vandaag bijna 9 procent voor op Melexis.

De totale beurswaarde van ArgenX ging ruimschoots maal zes sinds de vorige herschikking van de Bel20 (zie grafiek), toen Ahold Delhaize en Elia plaats moesten ruimen voor Sofina en Aperam . Dat gebeurde mede dankzij een introductie op Wall Street in mei en een kapitaalverhoging in december. Daardoor zakte ook het belang van de vroegste investeerders, en schoot het aantal vrij verhandelbare aandelen omhoog.

Het tweede datapunt is de omloopsnelheid, die aanduidt hoeveel van die vrije aandelen op een jaar tijd daadwerkelijk verwisselen van eigenaar. Beursuitbater Euronext heeft baat bij zo veel mogelijk handel, daarom hebben de meest liquide aandelen een streepje voor. Dat verklaart waarom het rustige vastgoedaandeel WDP niet in aanmerking komt. Toch is WDP volgens het eerste criterium groter dan Aedifica , dat als underdog deelneemt aan de race richting Bel20.

Belfius als joker

We kunnen het niet over de belangrijkste Brusselse aandelen hebben zonder de grootste verwachte beursgang van dit jaar te vermelden. Details zijn er nog altijd niet, maar het staat buiten kijf dat nieuwkomer Belfius een kolos zal worden. Bankiers die het pad naar de beurs onderzoeken rekenen op een totale waardering van 7 à 9 miljard euro.