Argenx boekt doorbraak met efgartigimod

Op basis van deze testresultaten zal Argenx nog voor het jaareinde een markttoelating voor efgartigimod aanvragen bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond (FDA). De weg naar vermarkting in 2021 lijkt daarmee helemaal open te liggen.

De resultaten komen ook vroeger dan verwacht. Argenx mikte op 'midden dit jaar' om de cruciale update te kunnen geven. Ook voor de strijd tegen de bloedziekte ITP lopen er in de derde klinische fase tests rond efgartigimod, daarnaast zijn er met hetzelfde middel tot nog toe beperktere onderzoeken (tweede fase) rond de huidziekte pemphigus vulgaris (PV) en de zenuwziekte CIDP. Later dit jaar volgt een 'vijfde indicatie', belooft Argenx.

Door de brede uitrol van het middel over meerdere ziektebeelden, wordt het middel bij beleggers met meer dan gewone belangstelling gevolgd. ‘Ik neem het woord blockbusterpotentieel niet graag in de mond, maar als je de verschillende indicaties samentelt kunnen we er wel komen’, zei CEO Tim Van Hauwermeiren eerder. Beleggers namen daar al een stevig voorafje op: de beurskoers van Argenx explodeerde en is in twee jaar tijd verdubbeld.