Argenx boekt goede resultaten in strijd tegen blaren

De eerste testresultaten van Argenx' nieuwe medicijn tegen pijnlijke blaren, zijn positief.

Het Gentse biotechbedrijf Argenx maakt goede tussentijdse resultaten bekend van het Fase 2-onderzoek met ARGX-113 (efgartigimod) voor de behandeling van pemphigus vulgaris (PV). Dat is een auto-immuunziekte die gekenmerkt wordt door pijnlijke blaren op de huid en de slijmvliezen, vooral rond en in de mond.

Van een eerste groep van zes patiënten met 'milde tot matige PV' kregen er vier na twee weken met ARGX-113 de ziekte onder controle. Dat betekent dat bestaande wonden genazen en geen nieuwe blaren ontstonden. Het middel werd bovendien door alle zes patiënten goed verdragen.

Het 'Independent Data Monitoring Committee' heeft enkele veranderingen aangebracht aan de doseerfrequentie voor de tweede groep patiënten die aan het onderzoek deelnemen.

Spierziekte

AGRX-113 is in de eerste plaats een medicijn tegen myasthenia gravis. Bij die spierziekte valt het immuunsysteem de eigen lichaamscellen in de plaats van de indringers aan. Argenx wil eind dit jaar aan de derde fase van het medicijn beginnen.

Eerder deze maand kreeg Argenx daarover al positieve feedback van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA. Het bedrijf wil eind dit jaar aan de derde fase van het medicijn tegen de zeldzame spierziekte beginnen.

Maar AGRX-113 kan volgens specialisten ook voor twee andere auto-immuunziektes worden gebruikt, namelijk een ziekte waarbij bloedplaatjes worden afgebroken (ITP) en een ziekte die blaren op de huid en het slijmvlies veroorzaakt. De eerste resultaten in de strijd tegen die laatste ziekte, vallen dus positief uit. De resultaten over de ITP-variant worden in de tweede helft van dit jaar verwacht.