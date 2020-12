Argenx, dé ster van een manisch-depressief beursjaar

De ene biotech-Bel20'er werd in een achtbaanrit van een beursjaar bijna 6 miljard meer waard, de andere verloor ruim 6 miljard.

Geen discussie over dé uitblinker op de Brusselse beurs in dit pandemiejaar. Argenx moest in de eerste jaarhelft nog UCB voorlaten, maar over heel 2020 was het Gentse biotechnologiebedrijf met een return van 68 procent de best presterende Bel20'er.

En terwijl de vaandeldragers van de biotech van de Lage Landen, Argenx en Galapagos, in 2019 collectief 10 miljard euro beurswaarde schiepen, was er nu per saldo een nuloperatie. De Gentenaars wonnen bijna 6 miljard beurswaarde, bij de Mechelaars ging ruim 6 miljard beurswaarde in rook op.

Galapagos (-57%) struikelde op weg naar de vetpotten van de Amerikaanse markt vlak voor de meet en wordt nu door beleggers lager ingeschat dan de 5,3 miljard cash op de bank. Een enorme opdoffer voor een bedrijf dat beleggers bij de piek in februari nog op 16 miljard inschatten. 'De euforie rond Onno van de Stolpe is in elk geval verdwenen', reageerde CEO Onno van de Stolpe flegmatiek.

Argenx, daarentegen, doet eerstdaags op weg naar diezelfde vetpotten de aanvraag in bus voor de lancering van zijn goudhaantje efgartigimod. In mei kon de biotechgroep met efgartigimod erg sterke onderzoeksresultaten voorleggen voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis. Dat is een weesziekte, een aandoening waar nog geen echt bevredigende behandeling beschikbaar voor is. En bij zo'n 'orphan drug' krijgen Wall Street-analisten al snel de dollartekens in de ogen.

'Als je geen cashflow hebt, moet je draaien op nieuwsflow', zei CEO Tim Van Hauwermeiren bij de publicatie van de sterke onderzoeksdata. HIj smeedde het ijzer terwijl het nog gloeide: luttele uren later bracht een kapitaalronde op Wall Street 785 miljoen euro vers geld in de kas.

De Bel20 was vergeleken met die extremen nog gezapig; inclusief nettodividenden keken beleggers in de aandelenkorf tegen een verlies van 7 procent aan. Een eigenlijk relatief beperkt verlies, gelet op de pandemie die de letterlijk onderliggende economie zwaar trof.

De pandemie was wel dé factor die trancheerde over de lijst toppers en floppers van 2020. Onderaan staan bijvoorbeeld typische 'verlaat-het-huisaandelen' zoals bioscoopuitbater Kinepolis (-41%) en Barco (-42%), met zijn beeldschermen en projectoren een belangrijke toeleverancier van zowel bioscopen als grote evenementen. Idem EVS (-23%): de specialist in beeldservers voor live sportverslaggeving kon alleen met een gebald wielerseizoen het jaar nog wat redden. En dan was er Jensen-Group (-30%), met zijn industriële wasmachines mee onderuit met de zwaar getroffen cruise- en hotelsector.

Biscoff rules

De pandemie verdeelde en heerste ook in de vastgoedbranche. Verhuurders van winkel- en kantorenvastgoed als Wereldhave Belgium (-50%), Leasinvest (-30%) en Befimmo (-32%) werden midscheeps getroffen. Anderzijds kregen de huisbazen van Amazon & co de turbo opgezet: VGP won 43 procent, WDP 24 procent.

Indirect konden ook Brusselse beleggers mee munt slaan uit de hoge vlucht van techbedrijven op Wall Street: Sofina (+45%), de Boël-holding die al decennia op speed dial van Silicon Valley zit, hoorde bij verschilende miljardendeals de kassa rinkelen. En vertaalde dé meest gehypte IPO van 2020, die van Airbnb , in een instant-meerwaarde.