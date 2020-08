Argenx onttroont Galapagos als grootste Belgische biotechbedrijf

De koersdreun van Galapagos bombardeert Argenx tot meest waardevolle biotechbedrijf op de Brusselse beurs. Het Gentse bedrijf nadert opnieuw zijn sterrenstatus van 10 miljard euro beurswaarde.

De zondeval van Galapagos kost het bedrijf zijn titel als meest waardevolle biotechbedrijf van de Brusselse beurs. De koersdreun van 25 procent die volgde op het nieuws dat het Mechelse biotechbedrijf voorlopig geen goedkeuring krijgt in de VS om zijn belangrijkste kandidaat-geneesmiddel filgotinib op de markt te brengen, vlakt in één klap 2,6 miljard euro aan beurswaarde uit.

Daarmee ziet Galapagos zijn beurskapitalisatie onder 8 miljard zakken, minder dan de helft van zijn recordwaardering in februari. Argenx springt handig in het gat. Het Gentse biotechbedrijf dat werkt aan geneesmiddelen op basis van de antistoffen van lama's, is 9,5 miljard euro waard.

De inhaalbeweging van Argenx is spectaculair te noemen: drie jaar geleden was het bedrijf nog maar een fractie waard van Galapagos. Het had toen een beurswaarde van 330 miljoen terwijl Galapagos het tienvoudige waard was. (zie grafiek).

Argenx publiceerde eerder dit jaar nog uitstekende fase-3-resultaten rond zijn belangrijkste middel efgartigimod voor de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis (MG). Dat is de laatste fase voor de commercialisering. Het gaf al aan het dossier nog dit jaar in te willen dienen bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. De commerciële lancering op de cruciale Amerikaanse markt zou dan -mits goedkeuring - in de loop van 2021 volgen.