Argenx zit op comfortabele cashberg

De Gentse biotechgroep Argenx zit op 1,3 miljard euro cash.

Terwijl andere biotechbedrijven er alles aan moeten doen om hun cash bij elkaar te sprokkelen, zit Argenx in een luxepositie. De Gentse biotechgroep laat in haar kwartaalrapport weten op een cashberg van 1,3 miljard euro te zitten.

Die comfortabele buffer is deels te danken aan de alliantie in kankeronderzoek die Argenx goed een jaar geleden met Johnson & Johnson sloot. De Amerikaanse reus en Janssen Pharma-moeder stortte bij het bezegelen van die deal 300 miljoen dollar in de Gentse kas. Argenx zelf haalde in november bijna letterlijk 'overnight' op Nasdaq bijna een half miljard vers geld op, met de beloftevolle onderzoeksresultaten van zijn goudhaantje efgartigimod - een middel tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis - als geloofsbrief.

Verkoopleger

Uit de kwartaalcijfers valt op te maken dat Argenx nu al zijn verkooplegertje in stelling brengt in de aanloop naar de verhoopte lancering van efgartigimod in 2021 in de VS. De algemene uitgaven - inclusief verkoopkosten - verdubbelden ruim van 11,3 naar 25 miljoen euro. Een sterk verkoopteam is belangrijk voor de zeer competitieve Amerikaanse markt, een markt waarop veel Europese biotechbedrijven zich stukbijten. Maar voor wie stand houdt in de VS, wacht een pot met goud. Met een flinke lading cash, een vergevorderd onderzoek en een sterk verkoopteam kom je een heel eind.

Onderzoekskosten