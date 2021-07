Arnaud van de Put, de man die de holding Belreca wil opdoeken

De bankier Arnaud van de Put wil de familiale holding Belreca opdoeken. Als hij voldoende familieleden kan overtuigen, riskeert het aandeel van de beurs te verdwijnen.

'Een complete verrassing bij veel familieleden.' Zo omschrijft een goede bron de demarche van Arnaud van de Put om de ontbinding van de beursgenoteerde holding Belreca te vragen. Arnaud controleert samen met vijf familieleden het vehikel boven Belreca. 'Het is niet zeker of de anderen hierin meegaan. Als er eensgezindheid over was, had Belreca niet de kosten gemaakt voor de vernieuwing van zijn raad van bestuur of het herschrijven van zijn charter over deugdelijk bestuur', zegt de bron.

Lees Meer Miniholding Belreca dreigt van beurs te verdwijnen

Van de Put behoort tot de zesde generatie van de gelijknamige bank- en vastgoedfamilie uit de Franstalige bourgeoisie die in Antwerpen almaar dunner wordt. In 1814 vestigde zijn bet-overgrootvader Louis Jean Heirman zich als wisselagent in Antwerpen. Zijn nazaten bouwden een klein imperium uit, waarvan de privaatbank Van de Put & Co het meest zichtbare overblijfsel is. Arnaud, die afstudeerde als econoom, is er zaakvoerder-vennoot. Zijn broer Eric, de voorzitter van Belreca, ging er vorig jaar met pensioen. Het adres van hun bank, in de Van Putlei, heeft trouwens niets met de familie te maken. De straat is genoemd naar de voormalige burgemeester Jozef Cornelis van de Meetingpartij, een soort voorloper van de N-VA die zich tegen het Franstalige bewind keerde.

Anhyp

De familie stond ook mee aan de wieg van Anhyp en controleerde ruim 3 procent van de voormalige Antwerpse bankentrots.

De familie van de Put ontwikkelde wel verschillende buurten in Antwerpen. Samen met de families Cogels en Osy, bekend van de chique Cogels-Osylei, lag Alphonse Van de Put aan de basis van de wijk Zurenborg. Maar de oorsprong van hun fortuin ligt in het bankwezen. Begin 20ste eeuw was baron Louis van de Put een van de invloedrijkste bankiers met mandaten in twaalf financiële instellingen. De familie stond ook mee aan de wieg van Anhyp en controleerde ruim 3 procent van de voormalige Antwerpse bankentrots.

Eind jaren 90 bouwden de Van de Puts onder impuls van Eric en Arnaud hun belang in Belreca verder op. De familie kreeg plots miljoenen in handen door de verkoop van Anhyp aan Royale Belge (nu AXA). Daarnaast verkochten ze hun belang van bijna 5 procent in de projectontwikkelaar Extensa aan Leasinvest (Ackermans & van Haaren). De familiale vennootschap Compagnie Commerciale Belge kreeg daardoor de middelen om de meerderheid van Belreca in handen te krijgen. In 2002 ondersteunden ze de kapitaalverhoging van 6,5 miljoen euro om Belreca meer slagkracht te geven.

Exotisch vastgoed

De investeringspolitiek van de familie is beleggen in gevestigde bedrijven. Voordien schuwden de van de Puts meer exotische investeringen niet. Via vennootschappen als Compagnie Financière Belgo-Tunésienne, Sociéte Foncière Belge-Argentine en Industrielle et Pastorale Belge-Sud Américaine verhuurden ze vastgoed in Noord-Afrika en Zuid-Amerika. Volgens de website Africa Intelligence verkocht de familie het gros van haar vastgoedimperium in Tunis in 2019. Het eigen vermogen van die vennootschappen stelt niet veel meer voor.