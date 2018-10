Aston Martin goedkoper naar de beurs

De luxewagenbouwer heeft de maximale prijs voor zijn beursintroductie later deze week met 11 procent verlaagd. De waardering komt nu in de buurt van die van Ferrari.

De gehypete beursgang van het Britse Aston Martin, de hofleverancier van de filmheld James Bond, heeft een eerste realitycheck gekregen. De aanvankelijke prijsvork van 17,5 tot 22,5 pond per aandeel is vernauwd naar 18,5 tot 20 pond. Daarmee zal de maximale waardering bij de aftrap van Aston Martins beurscarrière woensdag 4,54 miljard pond (5,1 miljard euro) bedragen, 11 procent minder dan verhoopt.

Analisten waren dan ook sceptisch over het torenhoge prijskaartje dat Aston Martin op zichzelf gekleefd had. De feedback van potentiële institutionele beleggers was gemengd. Zo zijn ze onder de indruk van het management, maar bestaat twijfel over het uitrollen van nieuwe modellen.