Aston Martin keldert na winstalarm

De Britse sportwagenbouwer waarschuwt beleggers dat de winst dit jaar fors lager zal uitvallen. De beurskoers degradeert naar een nieuw laagterecord.

Er zal menig James Bond nodig zijn om de kar voor Aston Martin nog te keren dit jaar. De Britse autobouwer slaat alarm over de winstcijfers voor 2019. Hij schroeft zijn verwachte winstmarge fors terug van 13 naar 8 procent. Tegelijk verlaagt hij zijn productiedoelstelling. De groep laat weten dat ze dit jaar tussen 6.200 en 6.500 voertuigen zal produceren. Een tiende minder dan de eerdere doelstelling van 7.100 tot 7.300 wagens.

Aston Martin heeft net als zijn sectorgenoten last van de malaise in de auto-industrie. De verwachting is dat de algemene vraag naar auto's dit jaar daalt. In Europa zijn in de eerste jaarhelft 3 procent minder nieuwe wagens ingeschreven, stelt de Europese automobielfederatie ACEA. De winstwaarschuwingen in de sector zijn daardoor niet van de lucht. Eerder sloegen ook Daimler (Mercedes-Benz) en BMW alarm.

Bovendien is er door de groeivertraging van de wereldeconomie minder vraag naar luxeproducten en krijgt Aston Martin dus op twee fronten tegenwind. De verkoop in het Verenigd Koninkrijk en Europa viel met 22 procent terug in het tweede kwartaal. In het Midden-Oosten en Afrika met 28 procent.

We verwachten dat deze moeilijke markt de rest van het jaar zal duren en zijn ook voorzichtig voor 2020. Andy Palmer CEO Aston Martin

Afstraffing