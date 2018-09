Atenor verkoopt Luxemburgs project

De verkoop zal de resultaten en dus het dividend van de vastgoedontwikkelaar dit en volgend jaar ondersteunen.

Stéphan Sonneville heeft woord gehouden. Bij de voorstelling van de halfjaarcijfers had de CEO van Atenor al aangegeven dat beleggers zich geen grote zorgen moesten maken over het nettoresultaat dat met twee derde gezakt was, naar 5,64 miljoen euro of 1 euro per aandeel.

In 2017 cashte de vastgoedontwikkelaar vooral tijdens de eerste jaarhelft op verschillende projecten, dit jaar zou de klemtoon liggen op de tweede helft.

Atenor heeft nu een akkoord bereikt voor de verkoop van het Luxemburgse kantoor- en winkelproject NAOS, een gebouw van 14.000 m² dat in het Groothertogdom in aanbouw is en in september 2019 opgeleverd wordt. De vastgoedontwikkelaar heeft een belang van 55 procent in NAOS, dat luidens het jaarverslag eind 2017 voor 5,5 miljoen euro in de boeken stond.

'Deze verkoop zal een positief effect hebben op de resultaten van 2018 en 2019', verzekert Sonneville in een persmededeling. Atenor stelde al bij de halfjaarcijfers voor het volledige boekjaar een dividend van bruto 2,12 euro in het vooruitzicht, een stijging met 2 procent tegenover boekjaar 2017.