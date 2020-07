AudioValley lost schulden bij ex-eigenaar Vivendi af

Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De kapitaalverhoging lukte via onderhandse plaatsing bij gekwalificeerde beleggers.

Het verse geld geeft AudioValley de mogelijkheid om zijn laatste schulden bij zijn vroegere hoofdaandeelhouder Vivendi af te betalen. De Franse mediagroep kocht in 2015 een belang van 64,5 procent voor 24 miljoen euro. In augustus 2017 kocht CEO Alexandre Saboundjian de aandelen van Vivendi terug voor een onbekend bedrag.

Radio France

AudioValley is actief in internetradio, muzieklicenties en digitale audioreclame via de merken Radionomy, Shoutcast, Targetspot en Winamp. Het bedrijf kwam in februari 2019 naar de beurs van Brussel voor een tweede notering, na Parijs.