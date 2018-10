Auto's bezorgen Wall Street herstel

Het is maar de zesde dag in oktober dat de Amerikaanse beurzen op weg zijn naar dagwinst. Auto- en softwareaandelen helpen Wall Street hoger.

Na een van de zwaarste verkoopgolven van de afgelopen decennia sloot Wall Street vrijdag ei zo na in correctieterritorium. In dat geval zijn de aandelen gemiddeld met zo'n 10 procent gezakt sinds de meest recente piek. De vrees voor de impact van de handelsoorlog op de bedrijfsresultaten en de vrees dat de groeivertraging in Europa en China overwaait naar de VS, joeg beleggers op de kast.

Maandag is het sentiment positief. Beleggers lijken te denken dat de verkoopgolf overdreven was. Naarmate de handelsdag vordert, sluipt de angst echter weer in de hoofden en lopen de winsten wat terug.

Er was gemengd economisch nieuws te rapen. De Amerikaanse gezinsuitgaven namen in september voor de zevende maand op rij toe. Daarentegen steeg het inkomen met het laagste tempo in meer dan een jaar. Dat geeft aan dat de spilzucht weldra wat gas zal terugnemen.

De consumentenuitgaven, de motor van de Amerikaanse economie, nam vorige maand met 0,4 procent toe. Amerikanen spendeerden meer van hun inkomen aan wagens en gezondheidszorg. Op jaarbasis nam de consumptie met 4 procent toe, de grootste groei in bijna 4 jaar.

Analisten wijzen erop dat dat tempo onhoudbaar is. Het inkomen steeg in september met maar 0,2 procent, de traagste groei sinds juni 2017. De looninflatie in de VS sputtert ondanks de laagste werkloosheidsgraad in 49 jaar. 3,7 procent van de werkwillige Amerikanen zitten zonder werk.

Bijgevolg daalt de spaargraad in de VS. Vorige maand spaarden Amerikanen 975,7 miljard dollar, het laagste bedrag sinds december 2017.

De techsector wordt geholpen door de deal die IBM sloot met Red Hat. 'Big Blue' neemt voor 33 miljard dollar Linux-aanbieder Red Hat over. Daarmee wil het zijn positie op de cloudmarkt verstevigen. IBM betaalt een premie van 63 procent tegenover de slotkoers van Red Hat vrijdag.

Beleggers zijn niet meteen overtuigd van het prijskaartje en sturen IBM lager. Red Hat stijgt zowat 50 procent maar zit nog veraf van de biedprijs.

De auto-aandelen doen het goed. Autobouwers Ford en General Motors en de bandenproducent Goodyear leggen mooie winsten neer. Dat heeft te maken met het voorstel van het Chinese Planbureau om de belasting bij de aankoop van een auto te halveren.

Op een personenwagen met een motor van maximum 1,6 liter cilinderinhoud moet momenteel 10 procent belasting worden betaald. Dat zou verminderd worden tot 5 procent. Door de handelsoorlog en de groeivertraging is de vraag naar nieuwe wagens in China sterk teruggevallen.