Auto's, chemie en chips vliegen uit de bocht

De beurzen dalen maandag nadat de aandelenmarkten vrijdag lager gegaan zijn door toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Eind vorige week pleegden de VS een aanslag op de Iraanse generaal Qassem Soleimani . Afgelopen weekend reageerde Iran daarop door het nucleaire akkoord op te zeggen . De Amerikaanse president Donald Trump heeft al bekendgemaakt dat hij terug zou slaan als Iran wraak zou nemen voor de aanslag.

Ramsj

Goud

Bij ontij op de beurzen vluchten beleggers vaak richting veilige havens. Maandag is dat terug te zien in de goudprijs die opveert met 1,5 procent op tot 1.578 dollar. Daarmee staat de prijs van het edelmetaal op het hoogste peil sinds 2013.

De goudprijs krijgt daarnaast een steuntje in de rug van de zakenbank Goldman Sachs. Die zegt dat goud tijdens de huidige spanningen in het Midden-Oosten een betere belegging is dan olie. De prijs van een vat Brentolie is door de onrust flink gestegen en het zwarte goud noteert inmiddels boven de 70 dollar per vat.