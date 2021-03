Autobouwers doen kapitaalrondes voor elektrische wagens

Ford

Ford Motor Credit, de financieringspoot van de onderneming, haalde onlangs 750 miljoen dollar op tegen een rente van 2,9 procent. Het bedrijf zag de autoverkopen in februari met 14,1 procent zakken tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wel steeg de verkoop van elektrische auto's met 56,1 procent naar 9.200 stuks, het grootste aantal ooit. Daardoor kreeg het in de markt voor elektrische auto's (EV's) een aandeel van 12 procent.

Ford doet mee aan de Grote EV-race. Zo wil het bedrijf tegen 2030 volledig elektrisch rijden. Mede door die belofte ging Ford in een jaar meer dan 160 procent hoger. Daarbij moet opgemerkt worden dat het aandeel natuurlijk wel in maart vorig jaar een klap kreeg door de coronacrisis. Maar ook zonder die crash is het rendement van de afgelopen maanden indrukwekkend, want het aandeel noteert op het hoogste niveau sinds 2016.