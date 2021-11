Autoverhuurder Avis als nieuwste memeaandeel

Avis maakte dinsdag resultaten bekend, die bij analisten erg in de smaak vielen, met dank aan de opverende vraag naar huurauto's. De gerealiseerde omzet per dag steeg zowel in Noord-Amerika als elders in de wereld (de afdeling International) naar een recordhoogte. 'De verwachtingen waren hooggespannen en Avis deed nog beter dan dat', zegt Morgan Stanley-analist Billy Kovanis die prompt het koersdoel verhoogt van 110 naar 140 dollar. Maar gezien de stratosferische klim van het aandeel luidt zijn advies 'verkopen'.

We zullen een grote rol spelen bij de algemene verspreiding van elektrische auto's in de VS.

Allicht zijn het niet de resultaten, maar eerder het e-woord dat van Avis prompt een memeaandeel maakt. 'We zullen een grote rol spelen bij de algemene verspreiding van elektrische auto's in de VS', zei CEO Joe Ferraro. Eerder raakte bekend dat rivaal Hertz 100.000 Tesla's koopt. Een dergelijke aankondiging blijft bij Avis uit. 'We voeren eerst onze strategie uit, voor we ze openbaar maken', merkt Avis fijntjes op.