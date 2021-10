BESI en ASMI, sterren op het Damrak

De Nederlandse toeleveranciers aan de chipsector trekken woensdag stevig hoger.

BESI en ASMI gaan woensdag met respectievelijk 7 en 5 procent de hoogte in.

BE Semiconductor - kortweg BESI - profiteert van een adviesverhoging bij Deutsche Bank. Analist Robert Sanders trekt het advies tot 'kopen', het koersdoel gaat van 72 naar 84 euro. Volgens Sanders zijn beleggers de jongste maanden op hun hoede uit vrees voor een cyclische vertraging van de markt. Maar volgens hem is dat onterecht, omdat de 'HPC-markt' (high-performance computing, zeg maar brute rekenkracht) boomt. TSMC en Intel doen grote investeringen en tussen de eeuwige Amerikaanse rivalen Intel en AMD woedt een intense strijd.

De chipmachinebouwer BESI is dit jaar een relatieve achterblijver in het chipmachinetrio van de Amsterdamse sterindex AEX, met een winst van 'slechts' 43 procent (zie grafiek).

ASM International, als expert in productiesystemen voor wafers ook een toeleverancier aan de chipsector, slaat munt uit de resultaten. ASMI zag de omzet in het derde kwartaal met 38 procent stijgen tot 432,9 miljoen euro. Onderaan de resultatenrekening was er een nettowinst van 128,9 miljoen euro, zowat het dubbele van het jaar voordien.

In vergelijking met ASML vorige week, kan ASMI vooral positief verrassen met de prognoses voor het vierde kwartaal. ASMI verwacht een omzet tussen 470 en 500 miljoen euro, ruim boven de analistenverwachting. Het beurshuis Kempen mikte bijvoorbeeld op een omzet van 448 miljoen euro.

Voor de laatste keer gaf ASMI een voorspelling van het orderboekje. Een stevige voorspelling.

ASMI gaf ook een prognose van de bestellingen. De groep gaat uit van een orderboekje van 600 miljoen euro in het vierde kwartaal. Ook dat is een pak hoger dan verwacht door Kempen (475 miljoen euro). Een deel van het uitdeinend orderboekje is wel een gevolg van de aanbodperikelen.