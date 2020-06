BMW schrapt 6.000 banen

BMW zet de schaar in het aantal medewerkers door 6.000 banen te schrappen. De Duitse autobouwer zegt wel het aantal gedongen ontslagen te willen beperken en heeft daarover een afspraak gemaakt met de ondernemingsraad. Het bedrijf wil een aantal medewerkers al eerder met vervroegd pensioen sturen in combinatie met een ontslagvergoeding. Daarnaast wil de onderneming in bepaalde contracten het aantal uren er kleinen en wil het extra vakantiedagen geven aan bepaalde werknemers in ruil voor loon.