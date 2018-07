BNPP Fortis: 'Laatste fase van beurscyclus'

De beursspecialisten van BNP Paribas Fortis hinken meer dan ooit op twee benen. De beurspiek is nog niet in zicht, maar een handelsoorlog kan dan weer snel ontaarden in een recessie.

Van goudlokje geen sprake meer in de halfjaarlijkse update van hoofdeconoom Koen De Leus en beursstrateeg Philippe Gijsels. Het scenario van hoge economische groei, lage inflatie en vrijgevige centrale bankiers heeft plaats geruimd voor schuchter optimisme.

We zijn vandaag nog positief over aandelen, maar ik twijfel er niet aan dat we in het einde van de beurscyclus zitten. Eigenlijk proberen we de volgende recessie te ontwaren. Philippe Gijsels

Meer dan eens viel het woord ‘recessie’. ‘Bijna altijd valt zo’n recessie ruwweg samen met een berenmarkt op de beurzen,’ aldus Gijsels. In februari brak Wall Street abrupt zijn winstreeks af met een daling van 10 procent, om daarna voort te kabbelen. Recent kwam ook de Chinese beurs in een berenmarkt terecht. Maandag ging er nog eens 3 procent van de koersen in Shenzhen.

Gijsels heeft het over koersdalingen waarna de beurzen een of twee jaar niet herstellen. 'We zijn vandaag nog positief over aandelen, maar ik twijfel er niet aan dat we in het einde van de beurscyclus zitten. Eigenlijk proberen we de volgende recessie te ontwaren.’

Dat is geen kinderspel, en wie te vroeg voor de verdediging kiest geeft waarschijnlijk een deel van de beurswinsten op. De Leus houdt het bij een duidelijke vertraging van de economische groei vanaf 2019. ‘Van 3 procent dit jaar naar 2 procent voor de VS,’ vat hij de prognoses van Fortis samen in één cijfer. ‘Voor de eurozone verlaagden we de verwachting voor 2018 van 2,8 procent naar 2,2 procent. In 2019 rekenen we op 1,8 procent.’

Amerikaanse import = auto's

Wanneer de slinger precies zal doorslaan en de grote economieën zullen krimpen durft het duo niet te voorspellen. Wel is duidelijk dat het risico stijgt als de VS de importtarieven waarmee ze dreigen ook hard maken en een globaal handelsconflict volgt. ‘De VS is gewoon te belangrijk voor de rest van de wereld,’ zegt De Leus.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Hij illustreert de impact met een extreem voorbeeld. Hoeveel economische output zou er verdwijnen als elk land een importtaks van 10 procent zou hanteren? ‘Als je weet dat de wereldwijde export goed is voor een kwart van het mondiale bbp, mag je al snel rekenen op een bbp-impact van 2,5 procent in het eerste jaar.’

Maar dat cijfer verbergt grote verschillen. Omdat de meeste andere grote landen meer aan de VS verkopen dan ze afnemen, zouden zij de zwaarste last dragen. ‘We kunnen er niet omheen dat iedereen verliest, maar de VS het minst.’

De tabel maakt duidelijk waarom de Chinese beurzen extra schichtig reageren op elk gerucht over bijkomende economische sancties. Maar ook Duitsland is een negatieve uitschieter, dit als hofleverancier van luxewagens. ‘ De Amerikaanse import draait eigenlijk vooral rond auto’s en onderdelen van auto’s,’ weet De Leus. ‘Het hek is van de dam als het tarief van 25 procent op wagens, waar president Trump nu mee zwaait, er echt komt. In Europa gaan we dan ongetwijfeld richting een recessie.’

Centraal bankiers

‘Naast Trump-watchers zijn we nog altijd centrale bank-watchers,’ geeft Gijsels mee. Hij toont de evolutie van Wall Street in de afgelopen twintig jaar. En daaronder nog een keer dezelfde grafiek, zonder de rentevergaderingen van de Amerikaanse Fed.

‘Op die dagen kondigden ze telkens aan of ze meer geld creëren, de rente verlagen of nog wat langer wachten om die weer te verhogen. Als we die beursdagen wegdenken staat de Amerikaanse beurs vandaag amper half zo hoog.’ Als dit ondersteunend effect zoals verwacht wegvalt nu de Fed zijn beleid verstrakt, valt een belangrijke stimulans voor de beurzen weg.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Volgens De Leus is het ook duidelijk dat de centrale banken geen veiligheidsmarge hebben als de wereldeconomie in de problemen komt. En dus was er maandagmiddag geen sprake van ongeremd optimisme.

Lichtjes blozend verdedigde Gijsels het nut van 5 procent beleggingsgoud als verzekering voor uw portefeuille. Hij beseft dat hij in herhaling valt. ‘Ik begrijp niet goed waarom goud in de eerste jaarhelft niet beter presteerde, terwijl de onzekerheid oploopt. De goudprijs is natuurlijk uitgedrukt in dollar, en ondervindt hinder van de valutadaling. In euro was er wel een lichte stijging.’

Toch raadt Gijsels niemand aan om zich nu al in te graven. ‘De stijging van de beurzen wordt gedragen door steeds meer sectoren, dat zie je zo goed als nooit wanneer de piek om de hoek zou liggen.’ Zijn analistenteam verwacht op de Brusselse beurs het meest van Bpost, KBC Ancora, Proximus, EVS en Bekaert. In Nederland kijken ze naar oliemajor Shell en Fugro, een toeleverancier van de sector. In de VS tippen ze Allergan, Johnson Controls en Mondelez.