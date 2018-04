‘Baby Berkshire' transformeert zich tot beurshuis Jefferies

De Amerikaanse holding Leucadia verkoopt zowat alle niet-financiële activa, en neemt de naam aan van haar belangrijkste deelneming: het beurshuis Jefferies Financial. Leucadia wordt op Wall Street vaak het ‘baby-Berkshire’ genoemd omdat de investeringsmaatschappij dezelfde strategie nastreeft als Berkshire Hathaway van Warren Buffett. Net als bij Buffett, is er ieder jaar ook een ludieke en leerrijke brief aan de aandeelhouders. Leucadia heeft ook een joint venture in woonkredieten samen met Berkshire.