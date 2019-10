Balta neemt vlucht vooruit na brexitdeal

De Europese aandelenbeurzen trekken donderdag prompt hoger na het nieuws van de brexitdeal. In Brussel knalt de tapijtproducent Balta 10 procent hoger.

Het akkoord over de Britse uitstap uit de Europese Unie zet de Europese beurzen op winst. De Bel20 klimt 1 procent in het groen, en ook de andere Europese beurzen boeken lichte winst. De belangrijkste graadmeter van de Londense aandelenbeurs, de FTSE 100, noteert 0,6 procent hoger.

De koersreactie is eerder bescheiden omdat beleggers een deal al in de koersen hadden ingeprijsd.

Op de beurs van Brussel winnen vooral de bedrijven die veel naar het Verenigd Koninkrijk exporteren terrein. De tapijtenproducent Balta , die een vijfde van zijn omzet in het Verenigd Koninkrijk draait, veert met bijna 10 procent op. Het bedrijf wint in één klap 9 miljoen euro aan beurswaarde.

Ook Recticel trekt ruim 2 procent hoger. De producent van isolatiematerialen haalt 10 procent van zijn omzet in het Verenigd Koninkrijk.

Lotus Bakeries , dat ook in belangrijke mate in het land actief is, blijft dan weer ter plaatse trappelen.