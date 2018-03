Banenrapport laat Wall Street mijmeren

Met het 'goudlokjescenario' in het achterhoofd zijn beleggers in goeden doen op Wall Street. Het vooruitzicht op gestage economische groei en matige inflatie stuwt de Amerikaanse beurs omhoog.

In februari kwamen er in de Verenigde Staten opnieuw 313000 jobs bij. De werkloosheidsgraad bleef evenwel ongewijzigd op 4,1 procent. Dat kwam omdat ook de arbeidsbevolking aangroeide.

Goed nieuws vonden beleggers en ze stuurden Wall Street meteen hoger. Door de groeiende arbeidsbevolking stegen de lonen immers minder dan verwacht. En dat is goed nieuws voor hen die de rente vrezen want beperkte loonstijging leidt tot beperkte inflatie en dat verhindert de noodzaak van de Amerikaanse centrale bank om de rente abrupt te verhogen.

Naast het banenrapport konden beleggers zich verblijden aan het politieke nieuws dat president Trump toestemt met een onderhoud met zijn Noord-Koreaanse tegenhanger Kim Jong-Un. Voorts viel het nieuws dat Trump Canada en Mexico uitsluit van de handelstarieven in goede aarde. Na twee uur handel staan de belangrijkste Amerikaanse indices 1 procent hoger.

De speelgoedfabrikanten Hasbro en Mattel gaan tegen de trend in. Op Nasdaq verliezen de aandelen respectievelijk 3,5 en 6,5 procent. Daarmee reageren ze op het nieuws dat speelgoedwinkelketen Toys "R" Us zijn winkels in de Verenigde Staten opdoekt nadat de keten zes maanden geleden het faillissement aanvraagde.