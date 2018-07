Banimmo krijgt nieuwe grootaandeelhouder

3,30 euro. Dat is de prijs van het overnamebod die levensverzekeraar Patronale Life luidens een persbericht op Banimmo lanceert. De prijs als zuinig omschrijven is nog een understatement. De biedprijs ligt licht onder de jongste beurskoers en beloopt nauwelijks meer dan een zevende van de 21 euro waartegen de vastgoedontwikkelaar in 2007 naar de beurs trok.

Het is dan ook zo goed als zeker dat heel weinig kleine aandeelhouders op het bod zullen ingaan . De overnemer benadrukt ook dat het de bedoeling is Banimmo op de beurs te houden .

'Als referentieaandeelhouder wil Patronale Life verder ondersteunen in haar toekomst als beursgenoteerd bedrijf', klinkt het. De verzekeraar ziet in Banimmo een kans om zijn vastgoedpoot te versterken.

Het overnamebod lijkt vooral een min of meer elegante manier om de huidige grootaandeelhouder, Affine, een exit te gunnen. Het was al langer een publiek geheim dat die wou verkopen. Tegen de geboden prijs betaalt Patronale Affine 37 miljoen euro.

In een recent interview in De Tijd ronselde CEO Patrick Mertens nog kandidaat-overnemers. Gevraagd of een overnamebod mogelijk was, luidde het antwoord: 'Dat sluit ik nog steeds niet uit. Zeker omdat onze beurskoers nog steeds onder de boekwaarde ligt, de schuldenberg is weggewerkt en we nu een gefocust profiel hebben. Philippe en ikzelf willen op termijn ook graag aandeelhouder worden.'