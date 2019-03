Banimmo sluit 2018 met verlies af

Banimmo kwam woensdag nabeurs met resultaten. Het nettoresultaat van de vastgoedontwikkelaar kwam neer op een verlies van 5,5 miljoen euro. De bezettingsgraad is gestegen van 77 procent in juni naar 87 procent aan het einde van 2018. Een hogere bezettingsgraad is belangrijk voor een projectontwikkelaar met het oog op een eventueel verkoop in de toekomst.

Banimmo blijft wat vaag in zijn vooruitzichten. De vastgoedspeler wil de leegstand in bestaande gebouwen verder verminderen. Daarnaast zegt het bedrijf dat het haar ontwikkelingsactiviteiten verder zal aanvangen in 2019. Zo zal ze tegen de zomer 3 projecten lanceren: de renovatie van North Plaza in Brussel, het nieuwbouwproject op The loop in Gent en het nieuwbouwproject voor ING Bank in Louvain-La-Neuve.