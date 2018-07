Banimmo stopt het bloeden

Het verlies bij vastgoedgroep Banimmo is in de eerste zes maanden van dit jaar beperkt tot 81.000 euro. Een jaar eerder was dat nog 4,4 miljoen euro.

Patronale Life, een Belgische levensverzekeraar, en Banimmo hebben op 12 juli 2018 aangekondigd dat Patronale Life een vrijwillig en onvoorwaardelijk openbaar overnamebod op het geheel van de aandelen van Banimmo wil buitbrengen , tegen een prijs va 3,30 euro per aandeel. Affine, die 49,5 procent van Banimmo in handen heeft, heeft aangekondigd dat ze alle aandelen die ze bezit wenst in te brengen in het bod.