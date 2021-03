Bankaandelen krijgen tik op Wall Street

Wall Street staat in het rood. Boeing profiteert van een miljardenorder. Bankaandelen gaan lager door de problemen bij hefboomfonds Archegos Capital. Ark Invest komt met een nieuwe ETF in ruimte-exploratie.

De Amerikaanse beurzen gaan lager. De Dow Jones verliest rond 17.15 uur 0,4 procent. De Nasdaq moet zelfs 1,2 procent inleveren. Mogelijk is een deel van het negatieve sentiment te verklaren door de grote verkoopblokorders van vrijdag in bepaalde aandelen. Een gevolg van de liquiditeitsproblemen die het hefboomfonds Archegos Capital heeft. Net als in Europa lijken vooral bankaandelen last te hebben van dit nieuws.

Wij zien niet hoe dit ongeval zich uit kan breiden naar het financiële systeem Bespoke Investment Group

Volgens de investeringsgroep Bespoke vormt de ellende met Archegos niet voor een systeemrisico in de financiële markten. 'Hoewel meer fondsen problemen kunnen hebben, zien wij niet hoe dit ongeval zich uit kan breiden naar het financiële systeem.' Volgens Bespoke moeten beleggers wel gewend raken aan dit soort incidenten, aangezien ze steeds frequenter voor komen.

Goed nieuws is er echter ook, want het schip dat vastzat in het Suez-kanaal is losgekomen.

Bankaandelen lager

De bankaandelen gaan lager door de problemen waarin het hefboomfonds Archegos Capital Management zit. Goldman Sachs verliest 1,8 procent, nadat het heeft laten weten aan zijn klanten dat de eventuele verliezen niet bijzonder groot zullen zijn. De New Yorkse bank was naar verluidt een van de eerste om zijn blootstelling aan Archegos te verminderen en de meeste posities zouden helemaal zijn afgebouwd.

Morgan Stanley zakt 4 procent. De zakenbank fungeerde als beursmakelaar voor Archegos en was een van de banken die de 'blocktrades' behandelden die vrijdag de markt deden sidderen. Morgan Stanley heeft nog geen commentaar gegeven. Ook JPMorgan en en Wells Fargo gaan respectievelijk 12,5 en 4,3 procent lager.

Een van de aandelen die Archegos waarschijnlijk vrijdag in blok verkocht was ViacomCBS . Dat aandeel daalde toen 27 procent. Maandag gaat daar nog eens 5 procent vanaf. Archegos nam enorme posities in een beperkt aantal bedrijven. Posities die nog vergroot werden via het gebruik van swaps. Via swaps kan een belegger in ruil voor een premie bij makelaars winst (of verlies) boeken op een portefeuille zonder zelf die portefeuille te bezitten. Daardoor ging het aandeel ViacomCBS de afgelopen maanden stevig hoger. Dat heeft de uiteindelijke klap alleen maar groter gemaakt.

Boeing

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing vliegt meer dan 2 procent hoger. De onderneming heeft een order binnengekregen van vliegtuigmaatschappij Southwest Airlines voor 100 toestellen van het type 737 MAX. Dat laat Boeing weten. Ter herinnering: de 737 MAX lag bijna twee jaar aan de ketting na twee dodelijke crashes.

De waarde van de bestelling bedraagt - op basis van de cataloguswaarde - 12,5 miljard dollar (10,6 miljard euro). Dat geeft niet helemaal een juist beeld, omdat er in de praktijk vaak kortingen gegeven worden. Daarnaast nam de vliegtuigmaatschappij ook nog een optie om nog eens 155 737 MAX-vliegtuigen te kopen. Tot nu toe heeft Southwest Airlines voor 380 toestellen de bestellingen bevestigd (30 zijn al geleverd) en orders voor nog eens 270 toestellen in optie.

Boeing was hard getroffen door de coronacrisis, omdat het aantal reizen door de coronamaatregelen sterk waren gedaald. Daarnaast waren mensen angstiger om met het vliegtuig te reizen, omdat ze vreesden om besmet te raken in het vliegtuig. Dat leidde tot minder vliegtuigbestellingen. Nu de vaccinatiecampagne in ieder geval in de VS stevig op stoom komt lijkt ook het aantal bestellingen weer toe te nemen.

Ark komt met ruimte-ETF

De beleggingsonderneming van Cathie Wood - die inmiddels een sterrenstatus heeft op Wall Street - lanceert een nieuw fonds dat zich focust op ruimteverkenningen. Het belegt onder andere in herbruikbare raketten, satellieten en drones. De tracker zal vanaf dinsdag verhandelbaar zijn. Dit is de achtste ETF van Ark. De meest bekende tracker is de Ark Innovation ETF, waar voor meer dan 16 miljard dollar aan dollars instroomde in het afgelopen jaar.