Banken gooien reddingsboei naar Rallye

Rallye kreunt onder een schuldenberg van 2,9 miljard euro. Sommige beleggers zijn bang dat de holding haar schulden niet meer kan afbetalen. In maart 2019 moet Rallye voor 970 miljoen euro obligaties aflossen. In 2020 moet de groep 220 miljoen euro bankleningen terugbetalen.

Rallye bezit 51,3 procent van Casino , en heeft verder weinig andere activa, buiten de sportwinkelketen Go Sport en wat vastgoed. Het belang in Casino was gisteren 1,98 miljard euro waard, minder dan de schulden van Rallye. De intrinsieke waarde van de holding is met andere woorden voor zowat 900 miljoen euro negatief.