Banken niet van plan taks te innen bij splitsing Tesla en Apple

Particuliere aandeelhouders van Tesla en Apple hoeven hun aandelen niet te verkopen om bij de aandelensplitsing roerende voorheffing te vermijden.

Aandelensplitsingen, kapitaalverminderingen of andere 'corporate actions' hebben soms onbillijke gevolgen voor particuliere beleggers, zegt Denis-Emmanuel Philippe, fiscaal advocaat van het kantoor Bloom. Omdat vaak onvoldoende informatie beschikbaar is, houden sommige banken en beurshuizen roerende voorheffing in. Dat was het geval in 2014, toen Google een aandelensplit doorvoerde. Dat ging toen gepaard met de afsplitsing van een 'Class C dividend' van de A- en B-aandelen.

Tesla splitst deze week zijn aandeel in vijf. Elke belegger die op 21 augustus aandelen van de producent van elektrische auto's bezat, ontvangt op 28 augustus nabeurs een dividend van vier extra aandelen per aandeel. Apple splitst op 31 augustus zijn aandeel in vier. De aandelensplitsingen komen er na een indrukwekkende run: Apple brak vorige week door de grens van 2.000 miljard dollar beurswaarde, de koers van Tesla ging door de kaap van 2.000 dollar. De splitsingen maken de aandelen toegankelijker voor kleine beleggers.

Om van een dividend te spreken moet er een verarming zijn van de uitkerende vennootschap. Denis-Emmanuel Philippe Fiscaal advocaat bij Bloom

Dividend

Vooral bij de aandelensplitsing van Tesla rijst de vraag of roerende voorheffing verschuldigd is, omdat Tesla daarvoor werkt met een bonusdividend. Nee, beklemtoont Philippe. 'Om van een dividend te spreken moet er een verarming zijn van de uitkerende vennootschap. Bij een pure aandelensplitsing blijft het eigen vermogen ongewijzigd.'

De banken sluiten zich aan bij de visie dat de aandelensplitsing niet belastbaar is, blijkt uit een rondvraag van De Tijd. BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Belfius, BinckBank en Keytrade zeggen dat ze niet van plan zijn roerende voorheffing in te houden. Maar sommige beklemtonen dat dat een voorlopige beslissing is op basis van de informatie die ze nu hebben.