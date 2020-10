Barclays: 'Aedifica noteert te duur'

Maar de zakenbank is ook niet laaiend enthousiast. Ze waarschuwt dat de huidige koers van Aedifica te hoog is en het behoudt het verkoopadvies. Barclays vreest dat de marges van woonzorgcentra onder druk zullen staan door covid, waardoor er neerwaartse druk kan komen op de hoogte van de huren. Dat laatste zou dan ook slecht nieuws zijn voor de zorgvastgoedspecialist.

Overheidssteun

Dividend

Het afgeknipte dividend maakt deel uit van het dividend van 3 euro bruto dat Aedifica uitkeert als interim-dividend over de eerste twaalf maanden van het verlengde boekjaar juli 2019/december 2020. Het gros van de interim-coupon (2,48 euro) werd in april al geknipt. Voor de resterende zes maanden van het boekjaar mikt Aedifica op een brutodividend van 1,60 euro. De betaling van dat slotdividend is voorzien in mei 2021 na de algemene vergadering.