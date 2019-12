Barclays zet domper op twee beursvedettes in zorgvastgoed

Analiste Celine Huynh denkt dat er ondanks de toenemende vergrijzing stilaan sprake is van een overaanbod aan rusthuisbedden in Europa. ‘Het aantal oudere mensen dat in een rusthuis woont, is de afgelopen tien jaar stabiel gebleven en is in de helft van de Europese markten zelfs dalende’, klinkt het. Barclays ziet een plafond aan de groei en verhuist bijgevolg twee Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) die in zorgvastgoed actief zijn, Aedifica en Cofinimmo, naar de verkooplijst.