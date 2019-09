Barco investeert in Chinese ledproducent

Barco betaalt 54 miljoen euro voor een belang van 5 procent in de Chinese beursgenoteerde ledproducent Unilumin.

Barco neemt de aandelen over van Mingfeng Lin, de meerderheidsaandeelhouder en CEO van Unilumin, en betaalt er 54 miljoen euro voor.

De investering maakt deel uit van een ruimere strategische samenwerking tussen beide bedrijven. Barco krijgt zo toegang tot kostencompetitieve ledtechnologie die het kan verwerken in zijn producten. Het techbedrijf biedt de Chinezen dan weer toegang tot nieuwe eindmarkten.

Caresyntax

Unilumin levert ledoplossingen aan klanten in 16 landen. Het bedrijf werd opgericht in 2004. Unilumin kende sinds 2011 een stijgend, maar vooral erg volatiel, koersverloop.

Eerder dit jaar nam Barco voor 10 miljoen euro al een belang in Caresyntax, dat procedures in operatiekamers automatiseert. En er zit vermoedelijk nog meer in de pijplijn van het West-Vlaamse bedrijf, aangezien het management een team heeft opgezet om overnames te bestuderen.