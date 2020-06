Basic-Fit tankt cash via aandelenuitgifte

Basic-Fit heeft de nieuwe aandelen geplaatst aan 25 euro per stuk. Dat is een lichte korting van 1,4 procent ten opzichte van de slotkoers van maandag. De fitnessketen haalt met de operatie, die het maandag nabeurs bekendmaakte, 133,3 miljoen euro op.

De opbrengsten dienen om de balans te versterken. Basic-Fit is één van de grootste slachtoffers van de lockdownmaatregelen en moet zijn fitnesszaken nu al maandenlang dicht houden. Het geld dient ook om de heropstart te financieren en om nieuwe clubs te openen en overnames te doen. 'We zien het positieve momentum terugkeren en staan te popelen om de draad weer op te pikken', aldus het bedrijf in een persbericht.