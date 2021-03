Batterijentekort dwingt Tesla op de rem te duwen

Tesla-CEO Elon Musk waarschuwt dat het tekort aan batterijen de productiestart van de Semi, de elektrische trekker en het eerste bedrijfsvoertuig van Tesla, vertraagt. 'De vraag is geen probleem, maar het batterijentekort op korte termijn maakt het moeilijk de productie van de Semi op te schalen', klinkt het in een tweet van de CEO van de elektrische autobouwer.

Op de conferencecall van Tesla die volgde op de resultaten van het vierde kwartaal zei Musk al dat vijf keer meer batterijcellen in de Semi gaan dan in een normale auto. 'Ze zal echter niet voor vijf keer de prijs van een auto verkocht worden', voegde de CEO er nog aan toe. Ook toen voegde hij eraan toe dat de beperkingen op het gebied van de batterijen de reden zijn waarom het bedrijf nog niet op een hogere productiehoeveelheid was overgeschakeld.