Bazooka weerhoudt Wall Street niet van diepe duik

Na de Aziatische en Europese beurzen gaat het ook in New York stevig lager. De forse renteverlaging weegt zwaar op de bankaandelen, maar ook textielproducenten, oliebedrijven en luchtvaartaandelene staan onder druk.

‘De markt is in paniekmodus’, zei financieel econoom Chris Rupkey van MUFG Union Bank aan Bloomberg. ‘De ingreep van deze nacht was een shock en de markt ziet het niet alsof de Fed-mensen redding brengen. Ze zien het eerder als ‘ga uit de weg, kijk uit daar beneden, dit zou zeer, zeer slecht kunnen zijn’.’

Winstmarges

Een andere grote verliezer is de kledingsector. Om het even bij sportkleding te houden: Nike, Lululemon Athletica en Under Armour verliezen respectievelijk 9,2 procent, 14,8 procent en 4,4 procent lager nadat ze alle drie aankondigden winkels te sluiten in zowel de VS als enkele andere markten.