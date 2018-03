Bedrijven gul met dividenden na superjaar

Beursgenoteerd België is in topvorm. De nettowinst verdubbelde vorig jaar ruimschoots. De aandeelhouders genieten mee dankzij fors hogere dividenden.

De aandeelhouders van de in Brussel genoteerde bedrijven mogen op de algemene vergaderingen die binnenkort plaatsvinden gerust enkele flessen champagne ontkurken. Dankzij de fors groeiende wereldeconomie spurtte de gezamenlijke nettowinst 112 procent hoger naar 17,38 miljard euro. In tegenstelling tot enkele jaren geleden is die groei niet te danken aan rigide kostenbesparingen, maar vooral aan een hogere verkoop. Door de stijgende werkgelegenheid geven de gezinnen meer uit. Het toegenomen vertrouwen en de dikkere orderboekjes doen de bedrijfsleiders weer investeren. De omzet van de industriële ondernemingen steeg 5,5 procent naar 116,6 miljard euro. De operationele cashflows namen gemiddeld met bijna een kwart toe.

Dat zijn cijfers inclusief AB InBev . Omdat de megabrouwer op zijn eentje goed is voor zowat de helft van de Brusselse beurswaarde en de winst, is het nuttig de cijfers ook zonder AB InBev te distilleren. Vorig jaar leed de nettowinst van AB InBev onder uitzonderlijke boekhoudkundige minwaarden na de integratie van SABMiller. Maar ook daarmee rekening houdend ziet de eindbalans er rooskleurig uit. Exclusief de biergigant steeg de omzet 8 procent naar 66,7 miljard euro en de nettowinst met 45 procent tot 10,4 miljard. Forse winststijgingen waren er onder meer bij GBL , Ageas , UCB , Umicore , Elia en WDP .

De aandeelhouders mogen meegenieten. Van alle ondernemingen die een dividend uitkeren - dat zijn er bijna zeven op de tien - verhoogt 68 procent de brutocoupon. En vaak erg fors. Het gemiddelde dividend gaat 26 procent naar boven. Zelfs als we de extremen eruit filteren, zoals twee uitzonderlijke dividenden, klimt het gemiddelde nog steeds met 7 procent, een pak meer dan de inflatie van 2,1 procent.

Samen keren de bedrijven de komende maanden 12,5 miljard euro (+1,6%) uit. Zonder AB InBev stijgen de collectieve dividenden 6 procent van 5 naar 5,3 miljard euro. Maar omdat de nettowinsten nog meer zijn toegenomen, zakt de zogeheten pay-outratio - het deel van de winst dat als dividend wordt uitbetaald - van 70 naar 51 procent. De buffer om de komende jaren tegenvallers op te vangen is daardoor nog gestegen. Het is een teken dat de meeste genoteerde bedrijven blaken van gezondheid en vertrouwen hebben in de toekomst. Want veel bedrijven zijn er als de dood voor om hun dividend te laten zakken.

Vadertje staat

Uitgelicht UCB De biofarmaciegroep tekende voor de indrukwekkendste schuldenafbouw. De schuldgraad beloopt nog 9 procent. Ruimte voor deals om de wat leeg ogende pijplijn te vullen? Melexis De fabrikant van chips voor de autosector legde het meest indrukwekkende rapport voor.Met forse nieuwe investeringen en een zeer optimistische vooruitblik op 2018. Elia De netbeheerder haalde met een verrassend sterk jaarrapport zijn aandeel uit de winterslaap. De Duitse dochter 50Hertz krikt de winstbijdrage verrassend sterk op, met 58 procent. Nyrstar Dé dissonant van het cijferseizoen.De postbode voorspelt voor dit jaar in het beste geval een stabiele winst, omdat het Amerikaanse Radial trager dan verhoopt rendeert. De koers tuimelde. Bpost De zinkspecialist boekte voor het eerst in zes jaar netto een (kleine) winst, dankzij een boekhoudmeevaller. Operationeel belooft CEO Hilmar Rode dit jaar de cashdrain te stoppen.

De riante dividenden zijn ook goed voor vadertje staat, die sinds vorig jaar met 30 procent van de uitkeringen aan kleine beleggers aan de haal gaat. De bedrijfswinsten zijn vanzelfsprekend ook al belast. De gemiddelde belastingvoet van genoteerd België steeg licht van 25,1 naar 25,7 procent. Daarin zitten niet alleen de Belgische belastingen, maar ook de taksen die alle buitenlandse dochters moeten ophoesten.

Amper vijf bedrijven schroeven hun coupon terug. Euronav verlaagt wegens de verlieslatende tankertarieven zijn dividend met 84 procent tot het minimum van 12 dollarcent dat de rederij sinds kort belooft. De beeldvormingsgroep EVS hakt bijna een kwart van haar coupon weg, nadat de bedrijfswinst ook een kwart is teruggelopen. De obligatieportefeuille van de Nationale Bank bracht minder op, waardoor de coupon 9 procent afbrokkelt. Van de Velde liet de voorbije drie jaar zijn hele cashflow en zelfs meer naar de aandeelhouders vloeien, maar de lingeriegroep zet nu de tering naar de nering. Omdat veel investeringen nodig zijn, onder meer in de internetverkoop, zakt de coupon 70 procent, goed voor een pay-out van 40 procent.

Bij IBA , de Waalse specialist in protontherapie om kanker te bestralen, krijgen de aandeelhouders na een annus horribilis niets meer. Uitstel en mismanagement bij projecten en de vertraging van de hele markt ontlokten vier winstwaarschuwingen en dan nog ontgoochelende cijfers.

Daarentegen zijn er drie bedrijven die voor de eerste keer een dividend betalen of hun coupon hervatten. De tapijtengroep Balta , die sinds vorig jaar op de beurs noteert, betaalt 8 eurocent. Dat is na een desastreus jaar wegens hogere grondstoffenkosten, de dure euro, en het wegkwijnen van de appetijt naar tapijt slechts een karige compensatie voor het rampzalige beursdebuut. Campine hervat de coupon na een bijzonder sterk jaar. Vorig jaar moest de metalenverwerker een kartelboete betalen. Ook Fagron beloont opnieuw.

Voor de grootste dividendmeevaller tekent Jensen . De maker van industriële wassystemen verdubbelt zijn coupon na een recordjaar. Ook bij de weefgetouwenbouwer Picanol gaat het maal twee, maar de coupon blijft ondanks een goedgevuld orderboekje met amper 20 cent veeleer symbolisch. Lotus trekt zijn coupon een vijfde op. De koekjesbakker bouwde tegelijk zeer fors de schuld af, zodat de verhoging duurzaam is.

Een belastingvrije uitkering int u bij Econocom . De IT-groep laat na het behalen van haar vijfjaarsdoelstellingen via een kapitaalvermindering een vijfde meer naar de beleggers vloeien. De komende vijf jaar wil Econocom de winst opnieuw verdubbelen. Bij Quest for Growth is de riante coupon dankzij het speciale privakstatuut ook grotendeels onbelast.

De projectontwikkelaars leggen hun aandeelhouders opvallend goed in de watten. VGP tekende een nieuw beleid uit om de aandeelhouders in de toekomst meer te laten meegenieten van de winstgroei. De komende drie jaar wil VGP zijn dividend optrekken naar 40 à 60 procent van de winst. Misschien is dat de reden waarom Griet Van Malderen, de zus van referentieaandeelhouder Bart Van Malderen, voor 5 miljoen euro aandelen van de specialist in logistiek vastgoed kocht. Immobel trekt ondanks wat lagere meerwaarden zijn coupon een tiende op, tot het dubbele van de winst. Volgens het management is er veel gezaaid om de komende jaren te oogsten. De dividendklim moet dat vertrouwen weerspiegelen. Of misschien heeft sterke man Marnix Galle dat geld wel nodig om kasteel Stuyvenberg te restaureren, het voormalige paleis van koningin Fabiola waar hij samen met echtgenote Michèle Sioen gaat wonen?

Immobel is niet het enige bedrijf dat meer dan zijn nettowinst uitkeert. Ook Barco doet dat. Zonder uitzonderlijke factoren had de winst per aandeel - ondanks een winstverdubbeling - nog ruim dubbel zo hoog gelegen. De groep heeft 17 euro cash per aandeel op de balans, zodat de couponbetaling geen enkel probleem vormt.

bedrijven zijn voorzichtiger Voor 2018 zijn veel bedrijven wat voorzichtiger. De meeste prognoses gebeurden dan nog voor Donald Trump een handelsoorlog dreigde te ontketenen. Vooral de duurdere euro en de opmars van de grondstoffenprijzen baren zorgen. De crash van de Turkse lira bijvoorbeeld drukte de winst in de groeimarkten bij Deceuninck 22 procent, terwijl de maker van pvc-profielen ook last heeft van duur pvc. Bij Ontex weegt de val van de Mexicaanse peso en de Braziliaanse real zwaar na de overnames in die landen. De gestegen papier- en plasticprijzen zijn een extra boosdoener. Bij Solvay en andere multinationals als Tessenderlo of Barco is het vooral de dollar die op de cijfers weegt. Toch blijkt nog veel optimisme. Bekaert ziet economische sterkte in de meeste delen van de wereld, met uitzondering van Latijns-Amerika. De chipmaker voor de autosector Melexis ziet de orders met een tweecijferige groei toestromen. Ook bedrijven als Picanol, UCB, Sioen, Recticel, Jensen of Resilux blikken- met enige voorzichtigheid in acht te nemen - positief vooruit op de cijfers van 2018.

De mede-eigenaars van D’Ieteren en Roularta mogen rekenen op eenmalige superdividenden. Die bedrijven keren een deel van de meerwaarden uit na de verkoop van respectievelijk een deel van de autobeglazingsdochter Belron en de tv- en radiogroep Medialaan.

De belangrijkste dividendbijdragen komen van de grootste namen. Dat AB InBev zijn brutocoupon handhaaft op 3,60 euro was voor de markt een opluchting. Er was na drie kwakkelende kwartalen twijfel gerezen of de bierreus nog in staat was mooie cijfers neer te zetten. Maar dankzij een uitstekend vierde kwartaal hebben CEO Carlos Brito en zijn raad van bestuur voldoende vertrouwen om niet in de coupon te moeten snijden én tegelijk de schulden fors te verlagen.

AB InBev slaagde erin 1,6 procent meer bier te verkopen en de brutobedrijfswinst met 21 procent te laten stijgen. Alleen met zijn dividend van 7,3 miljard euro zou AB InBev zowel Telenet als Barco kunnen overnemen. Na de recente koerszwakte levert een aandeel AB InBev u een nettorendement van 2,9 procent op.

Na AB InBev is KBC de grootste dividendbetaler. De bank- en verzekeringsgroep keert na vier opeenvolgende kwartalen met een sterker dan verwachte winstgroei 1,26 miljard euro uit, 7 procent meer dan vorig jaar. Daarbovenop komt een toetje: KBC koopt 2,7 miljoen eigen aandelen in. Niet om ze nadien te vernietigen, wel om aan de optieplannen van het personeel te voldoen. Dat voorkomt een verwatering voor de bestaande aandeelhouders.