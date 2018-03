Bedrijven lusten weer schulden

Voor het tweede jaar op rij gaat beursgenoteerd België meer schulden aan. Exclusief AB InBev stijgen de schulden van 22,7 naar 24 miljard euro. De bedrijfsleiders beseffen dat schuldenvrije balansen in een klimaat van groei en lage rente niet optimaal renderen. Geld oppotten brengt niets op. Dankzij de sterke conjunctuur en de beter gevulde orderboekjes zien ze meer opportuniteiten. Ze investeren vooral in de uitbreiding van de eigen capaciteit, maar ook in overnames.

Bij andere spelers dragen de overnames wel bij tot de winst. Spadel verdubbelde zijn nettowinst dankzij het opslorpen van de Bulgaarse marktleider Devin. Kinepolis zag de bedrijfswinst een tiende groeien na de expansie in Nederland en Canada. Voor de bioscoopgroep, die heel lang cash oppotte, is groei nu ook belangrijker dan het dividend. Voor de grootste overname dit jaar tekent Elia voorlopig. De beheerder van het hoogspanningsnet legt 977 miljoen euro op tafel voor een extra belang van 20 procent in het Duitse 50Hertz.

Het gros van de investeringen blijft vloeien naar extra capaciteit en modernisering. Umicore haalde recent 892 miljoen euro op om meer kathodematerialen in China en Zuid-Korea te kunnen produceren. AB InBev investeert alleen al in Afrika 600 miljoen. Ook de kleintjes doen hun best. De koffieservice- en plasticsgroep Miko trekt 16 miljoen uit. Nadat vorig jaar een plasticfabriek in Jakarta werd gebouwd, liggen er nu bouwplannen klaar in Polen. Recticel bouwt in Finland een nieuwe fabriek voor isolatiemateriaal. En Campine investeert 7 miljoen in expansie en modernisering, een fors bedrag in vergelijking met de beurswaarde van 40 miljoen.