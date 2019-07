‘Bedrijven met beursplannen interpreteren de hoge koersen verkeerd'

Bedrijven als AB InBev leren tot hun scha en schande dat de recente beursrally niet wil zeggen dat er beleggersappetijt is voor beursintroducties. Het sentiment is net somber, wat dan weer doet hopen op een verdere beursstijging, zegt Philippe Gijsels, marktstrateeg van BNP Paribas Fortis.

Wat de voorlopig grootste beursintroductie (IPO) van het jaar had moeten worden, eindigde met een stevig blauwtje voor de bierreus AB InBev. De geplande beursgang in Hongkong van zijn Aziatische tak is voor onbepaalde tijd uitgesteld door gebrekkige interesse. AB InBev verwijst onder meer naar tegenzittende marktomstandigheden. Eerder deze maand moest ook de herverzekeraar SwissRe de beursintroductie van een Britse divisie in extremis afblazen.

Het einde van de beurscyclus gaat typisch gepaard met veel en dure IPO’s. In die overdrijvingsfase zitten we niet. Philippe Gijsels Marktstrateeg BNP Paribas Fortis

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat IPO’s sneuvelen, terwijl de beurzen in goede doen zijn. De Amerikaanse beurzen noteren op recordhoogtes, terwijl ook in Europa de beurzen het weer beter doen. Maar schijn bedriegt, zegt Philippe Gijsels, marktstrateeg van BNP Paribas Fortis. ‘Als je naar de vertrouwensbarometers kijkt, blijken beleggers erg somber te zijn. Dat vertaalt zich in weinig appetijt voor de nieuwe aandelen van IPO’s.’

Gehate rally

Vanwaar dan die stijgende koersen? Gijsels verwijst naar bedrijven die gretig hun eigen aandelen inkopen, zeker in de VS. Dat stuwt niet alleen rechtstreeks de koersen, maar duwt ook geld in de handen van verkopende beleggingsfondsen. Die moeten dat opnieuw beleggen, deels in aandelen die er intussen wat duurder uitzien. ‘Ze moeten de rally wel achternalopen, al is het niet met volle goesting. Men heeft het over de gehate rally’, zegt Gijsels.