Befimmo bevestigt dividendprognose

De vastgoedgroep Befimmo presteerde in de eerste jaarhelft iets beneden de verwachtingen. Toch bevestigt de kantorenspecialist het verwachte jaardividend van 3,45 euro bruto per aandeel.

Eerst het goede nieuws: de operationele winst per aandeel (volgens de EPRA-normen) bleef met 1,91 euro per aandeel zowat stabiel, precies zoals verwacht. Befimmo bevestigt dan ook de dividendprognose voor het hele boekjaar, want dat cijfer vormt de basis voor de couponuitkeringen.

Minder positieve elementen zijn de huurinkomsten, de lagere bezettingsgraad en de tegenvallende evolutie van de intrinsieke waarde. De huurinkomsten stegen weliswaar met 2,6 procent tot 71,5 miljoen euro, maar KBC Securities had op 72,2 miljoen gerekend. De bezettingsgraad brokkelde licht af van 94,44 tot 94,05 procent. De intrinsieke waarde per aandeel steeg van 56,63 euro eind 2017 tot 57,28 euro midden 2018, maar ligt toch een tikkeltje beneden de analistenverwachtingen. Dat is vooral te wijten aan de blijvend moeilijke situatie voor kantoren in de Brusselse rand.

De waarde van de totale portefeuille brokkelde (exclusief overnames en andere investeringen) 0,3 procent af tot 2,63 miljard euro.

Netto, rekening houdend met de waardeverminderingen en de derivaten, zakte de winst van 3,69 naar 1,51 euro per aandeel.

Quatuor