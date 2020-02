Befimmo handhaaft dividend

Door de transitieperiode zal het uitgekeerde dividend de winst uit de courante kernactiviteiten de komende jaren overstijgen.

Befimmo kwam met de jaarresultaten over 2019 die in lijn waren met de eigen vooruitzichten. De specialist in kantoorvastgoed zag de EPRA-winst, de winst uit de courante kernactiviteiten van de vastgoedgroep, uitkomen op 83,6 miljoen euro bij 135,2 miljoen aan huurinkomsten. Per aandeel kwam de winst neer op 3,29 euro. Befimmo bevestigt het voorgestelde slotdividend van 0,86 euro per aandeel. Hierdoor komt het totale dividend over het boekjaar uit op 3,45 euro.

Het verwacht dat het dividend voor dit jaar 3,45 euro blijft. Befimmo voorziet dat de EPRA-winst per aandeel dit jaar uitkomt op 2,88 euro, zodat het uitgekeerde dividend net als vorig jaar hoger is dan de winst. De specialist in kantoorvastgoed denkt dat de EPRA-winst pas tegen 2024 hoger zal zijn dan het uitgekeerde dividend.