Bekaert halveert het dividend

De bestuurders en het topmanagement van het bedrijf gaan bovendien 10 procent van hun loon afstaan.

Bekaert was 2020 gestart met 'bemoedigende resultaten', maar een week geleden (26 maart) waarschuwde het voor een 'belangrijke impact' van de Covid-19 pandemie. Opmerkelijk was dat Bekaert op dat moment - in tegenstelling tot veel anderen - nog geen aanstalten maakte om de dividenduitkering van 42 miljoen euro in te trekken.

Maar het bedrijf keert nu toch zijn kar en halveert het dividend tot 0,35 euro per aandeel. De betaling ervan wordt bovendien uitgesteld van mei tot november. 'De beslissing werd niet lichtvaardig genomen maar we vonden het aangewezen als onderdeel van alle andere voorzorgsmaatregelen om de groep te beschermen in de huidige onzekere omgeving', luidt het.

De bestuursleden gaan bovendien akkoord om 10 procent van hun vergoeding in te leveren, in lijn met de salarisreductie voor het Executive en Senior Management. 'Als een teken van solidariteit in deze uitdagende tijden.'