Bekaert sluit samenwerking voor matrasveren

Bekaert slaat de handen in elkaar met Agro Group, een Duitse producent van verenkernen. De nieuwe joint venture zal matraskernen in staaldraad ontwikkelen voor de Centraal-Amerikaanse markt en de Caraïben. De joint venture zal opereren vanuit Colombia, waar ze een nieuwe fabriek bouwt in de noordelijke stad Baranquillo. De opstart van de productie is voorzien in het tweede kwartaal.