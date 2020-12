Bekaert stuurt bij na hevige slippartij

Als een belangrijke toeleveraar aan de autosector en andere industrieën is Bekaert zwaar getroffen door de coronacrisis. Pas tegen het jaareinde herstelde het aandeel.

De eerste maanden zit Bekaert op een steeds steilere glijbaan. In de loop van januari wordt duidelijk dat een besmettelijk virus China teistert. Bekaert, dat in de Volksrepubliek 16 fabrieken telt, neemt maatregelen.

Begin maart zijn de jaarresultaten (1) een positieve verrassing, vooral omdat de staaldraadverwerker in zijn derdekwartaalupdate sombere vooruitzichten had geschetst. Dankzij kostenbesparingen verbetert de winstmarge en Bekaert bouwt zijn schulden fors af. Beleggers reageren verrukt en sturen het aandeel bijna 12 procent hoger, de grootste dagwinst sinds 1991.

Maar de pret is van korte duur: een week later kondigt CEO Matthew Taylor aan dat hij om persoonlijke redenen opstapt. Het mandaat van de Brit, die in september 2013 aan het hoofd kwam te staan, zou nog twee jaar lopen. Hij wordt ad interim opgevolgd door operationeel directeur Oswald Schmid. De Oostenrijker krijgt de zware opdracht Bekaert midden in een zware economische storm op koers te houden.

-11 % Omzet Op 13 mei toont de eerstekwartaalupdate een omzetdaling van 11 procent. De grote schuldige is de autosector, die een zware crisis beleeft.

Het aandeel Bekaert wordt meegesleurd in de wereldwijde val van de beurzen. Einde maart (2) waarschuwt de Zwevegemse groep dat de halfjaarresultaten significant zullen lijden onder de ingestorte vraag en de fabriekssluitingen. Over het dividend rept Bekaert met geen woord, maar een week later wordt het gehalveerd, van 0,70 tot 0,35 euro per aandeel. Kwestie van in onzekere tijden zo veel mogelijk cash in huis te houden.

Banden

Op 13 mei toont de eerstekwartaalupdate (3) een omzetdaling van 11 procent. De grote schuldige is de autosector, die een zware crisis beleeft. Bekaert levert de staalkoord om banden te versterken, maar als door gesloten showrooms amper auto’s worden verkocht en mensen veel minder rijden, valt de vraag naar banden sterk terug. De omzet van de tak Rubberversterking komt 17 procent lager uit dan een jaar eerder. Bekaert waarschuwt dat de omzet in het tweede kwartaal ‘aanzienlijk’ zal zakken.

Dat blijkt als het bedrijf eind juli zijn halfjaarresultaten (4) presenteert. Over de eerste zes maanden van het jaar is er een omzetdaling van 20 procent. Rubberversterking realiseert 30 procent minder omzet. In het tweede kwartaal daalde de wereldwijde vraag naar banden met 40 procent. Dankzij maatregelen om de impact van de coronacrisis te milderen valt de winst beter mee dan verwacht. Interim-topman Schmid voorspelt een geleidelijk herstel van de bandenmarkten in de rest van het jaar, maar houdt zich op de vlakte over de andere markten. Het aandeel reageert amper. Net als de Europese beurzen kabbelt het de hele zomer rustig voort.

Kantelpunt

In oktober groeit het vertrouwen in het bedrijf weer. De aanzet is de uitgifte van een retailobligatie (5). Particulieren lopen storm voor het schuldpapier. Bekaert haalt er 200 miljoen euro mee op en vult zijn cashbuffer aan.

Het hoopgevende vaccinnieuws van begin november neemt het cyclische aandeel mee op sleeptouw en de kwartaalupdate (6) leidt tot een versnelling. Het bedrijf ziet ‘een kantelpunt in de meeste markten’ en ‘een significant vraagherstel in bandenmarkten’. Tegenover het moeilijke tweede kwartaal veert de omzet met 24 procent op. Bekaert geeft ook een winstprognose: een onderliggende bedrijfswinst in lijn met de 242 miljoen over 2019. Analisten zijn onder de indruk en beleggers reageren dolenthousiast.