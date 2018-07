Bekaert verkoopt Solaronics aan Zweedse groep

‘De verkoop van de droogsysteemactiviteiten is een bevestiging van Bekaerts strategische focus op staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën’, zegt Bekaert in een persbericht.

Bekaert nam Solaronics in 2004 over, in het kader van de toenmalige strategie om te groeien in verbrandingstechnologie.