Bel20 beleeft beste week in 19 jaar

Beleggers zijn opvallend optimistisch geworden over (Belgische) aandelen. De beurs van Brussel steeg vrijdag voor de vijfde dag op rij . De Bel20 sloot 10,5 procent hoger dan vorige week en boekte daarmee de grootste stijging op weekbasis sinds de week van 28 september 2001, of de nasleep van de 9/11-aanvallen. Dankzij de recente remonte heeft de beursindex al iets meer dan 70 procent goedgemaakt van de zware val tussen 1 januari en 17 maart.

Specialisten zien twee belangrijke redenen voor de veerkracht van de Belgische en Europese beurzen. In de eerste plaats versoepelen veel landen in een relatief snel tempo de lockdown. In België gaan de cafés en restaurants maandag weer open en op 15 juni heropenen de Europese landen hun grenzen. Die maatregelen zullen de consumptie van de gezinnen een duw in de rug geven.